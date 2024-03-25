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Маск вновь возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии китайского аналога Forbes

Маск вновь возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии китайского аналога Forbes Илон Маск, являющийся руководителем компаний Tesla и SpaceX, вновь возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии китайского аналога Forbes - делового издания Hurun.
Бизнес
25 марта 2024 г. 14:08
Маск вновь возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии китайского аналога Forbes

Илон Маск, являющийся руководителем компаний Tesla и SpaceX, вновь возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии китайского аналога Forbes - делового издания Hurun.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в докладе издания.

Состояние миллиардера, по данным Hurun, за год выросло на 47% и достигло 235 млрд долларов. Второе место в рейтинге занял основатель и глава компании Amazon Джефф Безос с состоянием 187 млрд долларов. На третьей строчке разместился Бернар Арно - президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy. Его состояние оценивается примерно в 177 млрд долларов.

Богатейшим человеком Китая, как и в 2023 году, в рейтинге признан владелец производителя питьевой воды под брендом Nongfu Чжун Шаньшань с состоянием в 450 млрд юаней (62 млрд долларов). В глобальном рейтинге 2024 года китайский миллиардер разместился на 21 месте.

Согласно данным издания, в мире в настоящее время насчитывается 3 279 долларовых миллиардеров. Их число за последний год увеличилось на 167, а общее состояние выросло на 9%, до 15 трлн долларов. Большая часть миллиардеров проживает в Китае - 814. На втором месте разместились США. Там, по версии издания, 800 миллиардеров, а на третьем месте оказалась Индия - 271.

Основными источниками богатства за последний год, указали в Hurun, стали сфера финансов, сектор потребления, производство напитков и продуктов питания, а также недвижимость.

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