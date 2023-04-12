О нас

Госслужба обратилась в Генпрокуратуру в связи с Mover и Cargoline

Госслужба обратилась в Генпрокуратуру в связи с Mover и Cargoline В Государственной службе по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики рассмотрены многочисленные обращения граждан в связи с правонарушениями, допущенными карго компаниями ООО Mover и Cargoline.
Бизнес
12 апреля 2023 г. 16:46
Госслужба обратилась в Генпрокуратуру в связи с Mover и Cargoline

В Государственной службе по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики рассмотрены многочисленные обращения граждан в связи с правонарушениями, допущенными карго компаниями ООО Mover и Cargoline.

Как сообщает Report со ссылкой на Госслужбу, обращения преимущественно связаны с предоставлением неверной информации о сроке, времени и статусе доставки, утерей посылок и не возвращением уплаченных потребителями средств.

В ходе расследований были выявлены предварительные доказательства обмана потребителей, в связи с чем собранные материалы переданы в Генпрокуратуру для дачи юридической оценки действиям указанных фирм.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Dövlət Xidməti “Mover” və “CargoLine” barədə Baş Prokurorluğa müraciət edib

Самое важное

В Азербайджане будет реализован пилотный проект по опреснению морской воды
В Азербайджане будет реализован пилотный проект по опреснению морской воды
12 апреля 2023 г. 17:17
В Лачыне молодой человек подорвался на мине
В Лачыне молодой человек подорвался на мине
12 апреля 2023 г. 16:55
Президент Азербайджана подписал распоряжение о строительстве водохранилища Енгидже
Президент Азербайджана подписал распоряжение о строительстве водохранилища Енгидже
12 апреля 2023 г. 16:48
Президент Ильхам Алиев: Инцидент, произошедший на границе, является целенаправленной провокацией Армении
Президент Ильхам Алиев: Инцидент, произошедший на границе, является целенаправленной провокацией Армении
12 апреля 2023 г. 13:51
Президент Ильхам Алиев принял действующего председателя ОБСЕ
Президент Ильхам Алиев принял действующего председателя ОБСЕ
12 апреля 2023 г. 13:37
Возбуждено уголовное дело по факту провокации Армении, проведены следственные действия
Возбуждено уголовное дело по факту провокации Армении, проведены следственные действия
12 апреля 2023 г. 12:16
Трое военнослужащих Азербайджанской армии стали шехидами
Трое военнослужащих Азербайджанской армии стали шехидами
11 апреля 2023 г. 20:30
Минобороны: Армянская сторона понесла потери, оперативная обстановка под контролем Азербайджана
Минобороны: Армянская сторона понесла потери, оперативная обстановка под контролем Азербайджана
11 апреля 2023 г. 19:07
Россия начала поставлять топливо в Иран железнодорожным транспортом
Россия начала поставлять топливо в Иран железнодорожным транспортом
11 апреля 2023 г. 19:04
Убиты армянские военнослужащие, устроившие провокацию на границе
Убиты армянские военнослужащие, устроившие провокацию на границе
11 апреля 2023 г. 18:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi