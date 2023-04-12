Госслужба обратилась в Генпрокуратуру в связи с Mover и Cargoline

В Государственной службе по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики рассмотрены многочисленные обращения граждан в связи с правонарушениями, допущенными карго компаниями ООО Mover и Cargoline.

В Государственной службе по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики рассмотрены многочисленные обращения граждан в связи с правонарушениями, допущенными карго компаниями ООО Mover и Cargoline.

Как сообщает Report со ссылкой на Госслужбу, обращения преимущественно связаны с предоставлением неверной информации о сроке, времени и статусе доставки, утерей посылок и не возвращением уплаченных потребителями средств.

В ходе расследований были выявлены предварительные доказательства обмана потребителей, в связи с чем собранные материалы переданы в Генпрокуратуру для дачи юридической оценки действиям указанных фирм.