Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Джибути намерен усилить экономическое сотрудничество с Азербайджаном. Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции находящийся с визитом в Баку министр иностранных дел и международного сотрудничества Республики Джибути Махмуд Али Юсуф.

"Мы хотим реализовывать проекты, способные принести пользу обеим странам", - заявил он.

Министр отметил, что Азербайджан и Джибути намерены обмениваться опытом в сфере развития свободных экономических зон.

Махмуд Али Юсуф заявил, что с Азербайджаном планируется подписание документов о взаимных инвестициях и ликвидации двойного налогообложения.

В свою очередь глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров отметил, что Азербайджан рассматривает Джибути как важную транзитную страну: "Сотрудничество с Джибути создаст широкие возможности для Азербайджана в контексте торговли не только в африканских странах, но и со всем миром посредством портов".