Башкирский НИЦ по пчеловодству начал пробные поставки меда в Азербайджан

Башкирский научно-исследовательский центр по пчеловодству и апитерапии (БНИЦ) отправил первую пробную партию меда объемом 1170 кг в Азербайджан.

Башкирский научно-исследовательский центр по пчеловодству и апитерапии (БНИЦ) отправил первую пробную партию меда объемом 1170 кг в Азербайджан.

Об этом сообщает Report со ссылкой на СМИ Башкортостана.

Согласно информации, контракт о поставке продукции в Азербайджан заключен в феврале текущего года. При этом, покупатель не уточняется.

"На экспорт было выбрано три вида башкирского мёда: липовый, подсолнечниковый и цветочный. Для получения разрешения Россельхознадзора на вывоз продукции, образцы мёда прошли лабораторные исследования. Мёд заказчику в Азербайджане будет доставлен автомобильным транспортом", - говорится в сообщении.

Министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан Маргарита Болычева отметила, что структура экспортных поставок в Азербайджан достаточно диверсифицирована.

Она заявила, что по итогам 2023 года около трети поставок из Башкортостана в Азербайджан составили металлы и изделия из них. В структуру экспортных поставок в Азербайджан входят также: топливно-энергетические товары, продукция химической промышленности, древесина и целлюлозно-бумажные изделия, машиностроительная продукция и продовольственные товары.

"За январь-февраль текущего года мы отмечаем рост взаимного товарооборота Республики Башкортостан с Азербайджаном на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Видим перспективы в увеличении поставок продукции химической и нефтегазовой промышленности, минеральных удобрений, алюминия", – заявила М.Болычева.