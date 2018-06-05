Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ "В последние годы наблюдается активизация переговоров между Азербайджаном и Европейским союзом (ЕС)".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Руфат Мамедов на бизнес-форуме ЕС-Азербайджан.

Р.Мамедов также рассказал о товарообороте между ЕС и Азербайджаном:

"На долю стран ЕС приходится 42% товарооборота Азербайджана. В прошлом году товарооборот с ЕС составил 9,4 млрд долларов. За четыре месяца года наблюдается рост товарооборота в годовом сравнении на 15%. Азербайджан удовлетворяет 5% потребностей ЕС в нефти. Инвестиции в ЕС в Азербайджане позволили создать 11 тысяч новых рабочих мест", - сказал замминистра.

По его словам, объем инвестиций ЕС в Азербайджане за последние 5 лет составил 15,3 млрд долларов. Он добавил, что с 1992 года ЕС выделил 600 млн евро на проекты технической поддержки в Азербайджане.