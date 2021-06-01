Азербайджан и Турция могут реализовать совместные проекты в других странах

Турецкие компании надеются сыграть большую роль в восстановлении освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

Турецкие компании надеются сыграть большую роль в восстановлении освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил министр торговли Турции Мехмет Муш на инвестиционном форуме в Баку.

Он также отметил, что до сих пор турецкие подрядчики реализовали в Азербайджане 450 проектов на сумму 15 млрд долларов США.

Кроме того, министр указал, что обе страны нацелены на увеличение торгового оборота до 15 млрд долларов.

"Несмотря на пандемию коронавируса (COVID-19), в прошлом году торговый оборот между Азербайджаном и Турцией вырос на 5% и составил 4,6 млрд долларов. За первые 4 месяца этого года также был отмечен рост, и мы ожидаем, что эта тенденция продолжится. Подписанное между двумя странами соглашение о преференциальной торговле оказало положительное влияние на рост товарооборота", - добавил М.Муш.

Кроме того, министр напомнил, что до сих пор Турция инвестировала в Азербайджан 12 млрд долларов, а Азербайджан в Турцию - 19,5 млрд долларов.

Президент Совета по внешнеэкономическим связям Турции (DEİK) Наиль Олпак отметил, что после победы в Карабахе в Азербайджане появились новые инвестиционные возможности.

"Мы также обсудили вопрос реализации совместных проектов с Азербайджаном в третьих странах. Этими странами могут быть Грузия и Пакистан. Можно инвестировать в такие сферы, как здравоохранение, медицинский туризм, аграрный сектор, оборона, инфраструктура, горнодобывающая промышленность", - сказал он.