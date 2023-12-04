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Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году

Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году Работу над преференциальным торговым соглашением между Азербайджаном и Пакистаном планируется завершить в 2024 году.
Бизнес
4 декабря 2023 г. 17:33
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году

Работу над преференциальным торговым соглашением между Азербайджаном и Пакистаном планируется завершить в 2024 году.

Об этом сказал Report председатель правления Азербайджано-Пакистанской палаты экономического сотрудничества Азер Акберов.

По его словам, в настоящее время стороны рассматривают возможность введения налоговых и таможенных льгот на более 15 разновидностей товаров и услуг.

"Это относится к таким сферам, как фармацевтика, текстиль, сельское хозяйство. Также ведутся переговоры относительно введения аналогичных льгот в отношении экспортируемой из Азербайджана в Пакистан продукции нефтяной и химической промышленности", - сказал он.

Акберов отметил, что применение налоговых и таможенных льгот может увеличить долю Азербайджана на рынке Пакистана.

Он добавил, что льготы помогут в ближайшие 2-3 года увеличить товарооборот между двумя странами до более 40 млн долларов США.

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Версия на английском языке Preferential Trade Agreement between Azerbaijan and Pakistan expected to be completed next year
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanla Pakistan arasında Preferensial Ticarət Sazişi gələn il hazır ola bilər

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