Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году

Работу над преференциальным торговым соглашением между Азербайджаном и Пакистаном планируется завершить в 2024 году.

Работу над преференциальным торговым соглашением между Азербайджаном и Пакистаном планируется завершить в 2024 году.

Об этом сказал Report председатель правления Азербайджано-Пакистанской палаты экономического сотрудничества Азер Акберов.

По его словам, в настоящее время стороны рассматривают возможность введения налоговых и таможенных льгот на более 15 разновидностей товаров и услуг.

"Это относится к таким сферам, как фармацевтика, текстиль, сельское хозяйство. Также ведутся переговоры относительно введения аналогичных льгот в отношении экспортируемой из Азербайджана в Пакистан продукции нефтяной и химической промышленности", - сказал он.

Акберов отметил, что применение налоговых и таможенных льгот может увеличить долю Азербайджана на рынке Пакистана.

Он добавил, что льготы помогут в ближайшие 2-3 года увеличить товарооборот между двумя странами до более 40 млн долларов США.