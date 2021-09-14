Закир Гасанов отбыл в Турцию

14 сентября по приглашению министра национальной обороны Турции Хулуси Акара министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и заместитель министра обороны - командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Рамиз Таиров отправились в Ту

14 сентября по приглашению министра национальной обороны Турции Хулуси Акара министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и заместитель министра обороны - командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Рамиз Таиров отправились в Турцию.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

В ходе визита запланированы встречи руководства Министерства обороны с военным руководством Турции, в том числе участие в мероприятии "День высокопоставленных наблюдателей" в рамках совместных лётно-тактических учений "Сокол ТурАз – 2021" в Конье.