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Закир Гасанов отбыл в Турцию

Закир Гасанов отбыл в Турцию 14 сентября по приглашению министра национальной обороны Турции Хулуси Акара министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и заместитель министра обороны - командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Рамиз Таиров отправились в Ту
Армия
14 сентября 2021 г. 14:11
Закир Гасанов отбыл в Турцию

14 сентября по приглашению министра национальной обороны Турции Хулуси Акара министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и заместитель министра обороны - командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Рамиз Таиров отправились в Турцию.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

В ходе визита запланированы встречи руководства Министерства обороны с военным руководством Турции, в том числе участие в мероприятии "День высокопоставленных наблюдателей" в рамках совместных лётно-тактических учений "Сокол ТурАз – 2021" в Конье.

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Версия на азербайджанском языке ФотоZakir Həsənov Türkiyəyə yola düşüb

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