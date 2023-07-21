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Военная прокуратура: В общей сложности раскрыто 99,1% зарегистрированных преступлений

Военная прокуратура: В общей сложности раскрыто 99,1% зарегистрированных преступлений В общей сложности раскрыто 99,1% зарегистрированных преступлений, в том числе преступления определенного характера раскрыты на 100%.
Армия
21 июля 2023 г. 18:45
Военная прокуратура: В общей сложности раскрыто 99,1% зарегистрированных преступлений

В общей сложности раскрыто 99,1% зарегистрированных преступлений, в том числе преступления определенного характера раскрыты на 100%.

Как сообщает Report, об этом было заявлено на расширенном заседании коллегии Военной прокуратуры, посвященном итогам первого полугодия 2023 года и предстоящим задачам.

Было отмечено, что благодаря всестороннему, полному и объективному расследованию всех находящихся в производстве дел, а также профессионализму и настойчивости сотрудников, в общей сложности было раскрыто 99,1% зарегистрированных преступлений.

"Большое значение в достижении положительных результатов в направлении более надежной защиты прав и свобод человека, а также борьбы с преступностью имели здоровые и деловые взаимоотношения между органами Военной прокуратуры и Министерством обороны, Государственной пограничной службой, внутренними войсками и другими военными структурами, а также неправительственными организациями", - отметили на заседании.

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Версия на азербайджанском языке Hərbi Prokurorluqda bəzi qəbildən olan cinayətlərin 100 %-i açılıb

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