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ВМС Азербайджана проводят тактические учения

ВМС Азербайджана проводят тактические учения

Военно-морские силы (ВМС) Азербайджана проводят тактические учения по защите энергетической инфраструктуры в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны, целью учений, проводимых для отработки вопросов по планированию и ведению боевых операций при взаимодействии корабельных тактических групп, является организация совместных действий в составе корабельных соединений.

В ходе учений совершенствуются умения командиров и штабов управлять силами, проверяется готовность корабельных соединений к выполнению боевых задач.

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