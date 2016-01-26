​В Баку стартовали учебные курсы НАТО

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Согласно Программе сотрудничества по индивидуальному партнерству между министерством обороны и НАТО на 2016 год с 26 января в Баку под руководством начальника Штаба союзных морских сил, вице-адмирала Джорджо Лацио начались военные курсы Мобильной учебной группы на тему "Стандарты военно-морских сил".

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба минобороны.

Отмечается, что за время курсов участникам представят доклады на темы "Направления деятельности Военно-морских сил", "Планирование учений" и пр.

Сегодня возглавляемая вице-адмиралом Дж.Лацио делегация провела встречи на новой базе Военно-морских сил и в управлении Международного военного сотрудничества.

Учебные курсы продлятся до 28 января.