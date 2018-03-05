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    В Азербайджане повышена зарплата военнослужащих

    Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении ежемесячных должностных (тарифных) окладов военнослужащих и не являющихся государственными служащими гражданских работников министерства обороны Азербайджанской Республики.

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, с 1 марта 2018 года в среднем на 10 процентов повышены ежемесячные должностные (тарифные) оклады военнослужащих и не являющихся государственными служащими гражданских работников министерства обороны Азербайджанской Республики.

    Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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