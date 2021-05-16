В армии Азербайджана начинаются учения

Согласно плану, утвержденному президентом Азербайджанской Республики, Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Ильхамом Алиевым, с сегодняшнего дня в армии Азербайджана начинаются учения с привлечением родов войск.

Согласно плану, утвержденному президентом Азербайджанской Республики, Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Ильхамом Алиевым, с сегодняшнего дня в армии Азербайджана начинаются учения с привлечением родов войск.

Об этом Report сообщили из Министерства обороны Азербайджана.

В учениях под руководством министра обороны будет задействовано до 15 тыс военнослужащих, до 300 единиц танков и другой бронетехники, до 400 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивные системы залпового огня, минометы и противотанковые средства, до 50 единиц военной авиации и беспилотных летательных аппаратов различного назначения.

В ходе учений, которые продлятся до 20 мая, войска в тоже время выполнят задачи по предотвращению провокаций незаконных вооруженных формирований и проведению контропераций по нейтрализации террористов.