Обсуждены перспективы развития азербайджано-турецкого военного сотрудничества

Начался рабочий визит в Азербайджан делегации Турецкой Республики во главе с заместителем министра национальной обороны Мухсином Дереном.

Начался рабочий визит в Азербайджан делегации Турецкой Республики во главе с заместителем министра национальной обороны Мухсином Дереном.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

27 сентября турецкая делегация посетила могилу общенационального лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения и возложила цветы. Гости также посетили Аллею шехидов и памятник турецким шехидам.

Затем турецкая делегация прибыла в Министерство обороны.

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией, возглавляемой М.Дереном.

Генерал-полковник З.Гасанов напомнил, что отношения между нашими странами строятся на дружбе и братстве и отметил, что с целью повышения обороноспособности Азербайджана расширяется сотрудничество с Турцией в военной, военно-технической, военно-образовательной сферах, что является одним из важных факторов, обеспечивающих стабильность в регионе.

На встрече были обсуждены перспективы развития и основные направления азербайджано-турецкого военного сотрудничества, состоялся обмен мнениями по проведению совместных военных учений с привлечением различных видов войск армий двух стран, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.