Начальник Генштаба Азербайджана понаблюдал за процессом подготовки коммандос

Первый заместитель министра обороны, начальник Генерального штаба армии Азербайджана генерал-полковник Керим Велиев, командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Хикмет Мирзоев и другие руководящие сотрудники министерства посетили одну из воинских ч

Первый заместитель министра обороны, начальник Генерального штаба армии Азербайджана генерал-полковник Керим Велиев, командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Хикмет Мирзоев и другие руководящие сотрудники министерства посетили одну из воинских частей коммандос.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

На встрече с командным составом воинской части начальник Генштаба довел задачи, поставленные президентом Азербайджанской Республики, Верховным Главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым перед армией, и дал соответствующие указания.

Начальник Генштаба поинтересовался повседневной деятельностью воинской части, состоянием боевой подготовки и условиями службы. Было доложено, что в воинской части созданы условия для выполнения задач в сложных условиях.

Затем генерал-полковник К.Велиев понаблюдал за практическими занятиями коммандос по боевой и специальной подготовке в высокогорной местности. Было отмечена важность повышения интенсивности занятий для поддержания боевой подготовки коммандос на высоком уровне.

В целях точного и своевременного выполнения задач перед командованием поставлены конкретные задачи по дальнейшему повышению качества учений и тренировок, заявили в оборонном ведомстве.