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Начальник Генштаба Азербайджана понаблюдал за процессом подготовки коммандос

Начальник Генштаба Азербайджана понаблюдал за процессом подготовки коммандос Первый заместитель министра обороны, начальник Генерального штаба армии Азербайджана генерал-полковник Керим Велиев, командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Хикмет Мирзоев и другие руководящие сотрудники министерства посетили одну из воинских ч
Армия
17 февраля 2024 г. 14:05
Начальник Генштаба Азербайджана понаблюдал за процессом подготовки коммандос

Первый заместитель министра обороны, начальник Генерального штаба армии Азербайджана генерал-полковник Керим Велиев, командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Хикмет Мирзоев и другие руководящие сотрудники министерства посетили одну из воинских частей коммандос.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

На встрече с командным составом воинской части начальник Генштаба довел задачи, поставленные президентом Азербайджанской Республики, Верховным Главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым перед армией, и дал соответствующие указания.

Начальник Генштаба поинтересовался повседневной деятельностью воинской части, состоянием боевой подготовки и условиями службы. Было доложено, что в воинской части созданы условия для выполнения задач в сложных условиях.

Затем генерал-полковник К.Велиев понаблюдал за практическими занятиями коммандос по боевой и специальной подготовке в высокогорной местности. Было отмечена важность повышения интенсивности занятий для поддержания боевой подготовки коммандос на высоком уровне.

В целях точного и своевременного выполнения задач перед командованием поставлены конкретные задачи по дальнейшему повышению качества учений и тренировок, заявили в оборонном ведомстве.

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Версия на английском языке Chief of General Staff of Azerbaijani Army watches training of commandos in mountainous terrain and severe winter conditions
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan generalları komandoların sərt qış şəraitində hazırlığını izləyib

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