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    Началась новая соревновательная неделя конкурса "Кубок моря-2017"

    В ходе очередного этапа конкурса военных моряков ожидают состязания по морской подготовке© Mod.gov.az

    Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ В течение новой соревновательной недели конкурса "Кубок моря-2017" военные моряки Азербайджана, России, Ирана и Казахстана во втором этапе конкурса "Состязание по борьбе за живучесть корабля и спасательной подготовке" 7-го августа выполнят эпизод №4 "Борьба с поступлением воды" на береговом тренажерном комплексе. На следующий день военным морякам предстоит выполнить эпизод №5 "Состязание по использованию спасательных средств".

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    В ходе очередного этапа конкурса военных моряков ожидают состязания по морской подготовке.

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