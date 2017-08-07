Началась новая соревновательная неделя конкурса "Кубок моря-2017"

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Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ В течение новой соревновательной недели конкурса "Кубок моря-2017" военные моряки Азербайджана, России, Ирана и Казахстана во втором этапе конкурса "Состязание по борьбе за живучесть корабля и спасательной подготовке" 7-го августа выполнят эпизод №4 "Борьба с поступлением воды" на береговом тренажерном комплексе. На следующий день военным морякам предстоит выполнить эпизод №5 "Состязание по использованию спасательных средств".

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В ходе очередного этапа конкурса военных моряков ожидают состязания по морской подготовке.