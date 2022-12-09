На встрече министров обороны ШОС и СНГ в Москве была затронута минная проблема Азербайджана

9 декабря в Москве состоялась встреча министров обороны стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Содружества независимых государств (СНГ).

9 декабря в Москве состоялась встреча министров обороны стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Содружества независимых государств (СНГ).

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Азербайджанскую Республику на заседании представлял начальник Управления международного военного сотрудничества Министерства обороны генерал-майор Гусейн Махмудов.

Выступив на заседании, генерал-майор Г.Махмудов обстоятельно рассказал о преступлениях, совершенных Арменией против Азербайджана в течение 30 лет.

Начальник управления подчеркнул, что обеспечение безопасности на освобожденных от оккупации территориях и проведение там восстановительных работ является одной из основных задач, стоящих перед правительством Азербайджана.

Было отмечено, что мины, закопанные армянскими вооруженными формированиями на освобожденных от оккупации территориях, замедляют проведение восстановительных работ, и что в послевоенный период в результате разрыва мин погибли и получили ранения 268 азербайджанцев.