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На встрече министров обороны ШОС и СНГ в Москве была затронута минная проблема Азербайджана

На встрече министров обороны ШОС и СНГ в Москве была затронута минная проблема Азербайджана 9 декабря в Москве состоялась встреча министров обороны стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Содружества независимых государств (СНГ).
Армия
9 декабря 2022 г. 19:09
На встрече министров обороны ШОС и СНГ в Москве была затронута минная проблема Азербайджана

9 декабря в Москве состоялась встреча министров обороны стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Содружества независимых государств (СНГ).

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Азербайджанскую Республику на заседании представлял начальник Управления международного военного сотрудничества Министерства обороны генерал-майор Гусейн Махмудов.

Выступив на заседании, генерал-майор Г.Махмудов обстоятельно рассказал о преступлениях, совершенных Арменией против Азербайджана в течение 30 лет.

Начальник управления подчеркнул, что обеспечение безопасности на освобожденных от оккупации территориях и проведение там восстановительных работ является одной из основных задач, стоящих перед правительством Азербайджана.

Было отмечено, что мины, закопанные армянскими вооруженными формированиями на освобожденных от оккупации территориях, замедляют проведение восстановительных работ, и что в послевоенный период в результате разрыва мин погибли и получили ранения 268 азербайджанцев.

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Версия на английском языке Azerbaijan's mine problem discussed at Moscow meeting of SCO and CIS defense ministers
Версия на азербайджанском языке Moskvada ŞƏT və MDB müdafiə nazirlərinin görüşündə ermənilərin basdırdığı minalardan danışılıb

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