Холдинг "Швабе" презентует новый ночной прицел на выставке в Азербайджане

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ На 2-й Международной выставке оборонной промышленности ADEX-2016 в Баку холдинг "Швабе" демонстрирует новый ночной прицел с 5-кратным увеличением. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, по итогам мероприятия выпуск изделия может увеличиться на 25-30%.

Прицел внедрен в крупносерийное производство на предприятии холдинга – "Швабе – Оборона и Защита". Он оснащен модернизированным электронно-оптическим преобразователем (ЭОП) поколения 3 с функцией регулировки яркости экрана и позволяет распознать цель на дистанции до 500 м.

"Новинка имеет высокие технические характеристики и на 16% дешевле предшественников. За счет этого прицел пользуется повышенным спросом на российском рынке и считается лидером продаж среди заводских прицелов. На выставке в Баку мы провели ряд перспективных переговоров по новым поставкам. В 2017 году планируется увеличить объем производства данного изделия на 25-30% по сравнению с показателями текущего года", – отметил генеральный директор "Швабе – Оборона и Защита" Василий Рассохин.

Малогабаритный прицел предназначен для наблюдения за местностью, обнаружения, распознавания целей и ведения прицельной стрельбы.