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Герои сентябрьских боев: Мы преподали армянам хороший урок

Герои сентябрьских боев: Мы преподали армянам хороший урок При пресечении провокаций, совершенных вооруженными силами Армении на границе 12-14 сентября, около 80 военнослужащих героической Азербайджанской армии стали шехидами, многие были ранены.
Армия
19 сентября 2022 г. 19:50
Герои сентябрьских боев: Мы преподали армянам хороший урок

При пресечении провокаций, совершенных вооруженными силами Армении на границе 12-14 сентября, около 80 военнослужащих героической Азербайджанской армии стали шехидами, многие были ранены.

Сотрудники Report посетили раненых в Центральном военном клиническом госпитале Министерства обороны.

Обеспечение в госпитале полностью соответствует мировым стандартам и нашим военнослужащим предоставляется медицинское обслуживание на самом высоком уровне. Военное медицинское учреждение оснащено самым современным оборудованием, профессиональный медицинский персонал заботится о раненых.

Солдат азербайджанской армии Илькнур Алиев рассказал Report, что получил ранение при предотвращении вражеской провокации: “В тот момент мы были на наших позициях. В ночь на 12 сентября был дан сигнал тревоги. Нам сообщили, что подразделения Вооруженных сил Армении прибегли к провокациям. Мы перешли в контрнаступление, чтобы предотвратить провокации и дать врагу решительный отпор. Я был ранен в Кяльбаджарском направлении, в настоящее время мое состояние удовлетворительное”.

По словам же военнослужащего Азербайджанской армии Талата Насирова, он получил ранения в ходе боев в направлении села Зод Кяльбаджарского района: “В ночь на 12 сентября для предотвращения провокации армян был подан сигнал тревоги. Вместе с нашими боевыми товарищами мы укрепились на своих позициях и дали им достойный отпор. Армяне должны знать, что у Азербайджана есть такие отважные сыны, как мы, чтобы предотвратить любую их провокацию”.

Военнослужащий Азербайджанской Армии Амрах Алиев рассказал, что он был ранен в живот снайперской пулей противника в боях на Кяльбаджарско-Дашкесанском направлении и в настоящее время его состояние стабильное: “Спасибо врачам. Здесь к нам относятся с особой заботой. Мы уверены, что скоро выздоровеем, потому что знаем, насколько квалифицированы наши врачи”.

Начальник офтальмологического отделения Центрального военного клинического госпиталя Министерства обороны полковник-лейтенант Салахаддин Тахмазов отметил, что и в Апрельских боях, и в Отечественной войне, и в период операций “Возмездие” и “Решительный ответ” наши военные медики работали в усиленном режиме. По его словам, по поручению Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева, руководства Министерства обороны весь персонал Военно-медицинской службы постоянно находится рядом с нашими военнослужащими.

С.Тахмазов подчеркнул, что к каждому из раненых военных врачи относятся с особым вниманием: "Наши врачи, а также весь медицинский персонал относятся к раненым как к родным. Наш госпиталь полностью оснащен современным оборудованием и имеет все необходимые медикаменты, имеется достаточный запас крови. Проблем с запасом компонентов крови в нашей армии нет. Несмотря на то, что наши военнослужащие получили ранения, они очень позитивны, их морально-психологическое состояние высокое, все они мечтают о скорейшем выздоровлении и возвращении на места службы. Вы можете быть уверены, что весь наш медицинский персонал делает все возможное, чтобы наши раненые вскоре выздоровели и вернулись к месту службы. Мы молимся за каждого из них".

Нужно отметить, что на освобожденных от оккупации территориях и в местах, близких к боевым действиям, созданы модульные и мобильные полевые госпитали. Сразу после получения сообщения, что в ночь на 12 сентября Вооруженные силы Армении осуществили широкомасштабные провокации, на эту территорию было направлено медицинское оборудование и врачебный персонал, и на всех направлениях были созданы госпитали модульного типа. 13 сентября эти медицинские учреждения уже работали в полную силу. Раненые, вывезенные с поля боя в ходе боестолкновений, были срочно эвакуированы в эти медицинские учреждения.

После того, как там были поставлены предварительные диагнозы и оказана первая медицинская помощь, наши раненые были эвакуированы в другие медицинские учреждения. Там же были проведены процедуры обследования и лечения. После этого, при необходимости, некоторые раненые были направлены в военный госпиталь в Баку для более квалифицированного медицинского обслуживания и процесса реабилитации.

12-14 сентября при предотвращении широкомасштабной провокации со стороны Вооруженных сил Армении 80 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана погибли, 281 получили ранения и телесные повреждения различной степени тяжести.

Из 281 пострадавшего военнослужащего 43 вернулись в ряды армии после оказания первичной медицинской помощи, состояние 115 человек оценивается как удовлетворительное, 103 - как умеренно тяжелое, состояние 20 - как тяжелое.

В результате столкновений на границе с Азербайджаном погибли 207 военнослужащих Вооруженных сил Армении, 293 получили ранения, 20 военнослужащих попали в плен и 2 пропали без вести.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSentyabr döyüşlərinin qəhrəmanları danışır: "Ermənilərə yaxşı dərs verdik" - REPORTAJ

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