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Делегация ВМС Ирана посетила Военный институт и Н-скую воинскую часть

Делегация ВМС Ирана посетила Военный институт и Н-скую воинскую часть Делегация во главе с командующим Военно-морскими силами (ВМС) Армии Исламской Республики Иран контр-адмиралом Шахрамом Ирани посетила Военный институт имени Гейдара Алиева и Н-скую воинскую часть ВМС Азербайджана.
Армия
7 декабря 2023 г. 10:32
Делегация ВМС Ирана посетила Военный институт и Н-скую воинскую часть

Делегация во главе с командующим Военно-морскими силами (ВМС) Армии Исламской Республики Иран контр-адмиралом Шахрамом Ирани посетила Военный институт имени Гейдара Алиева и Н-скую воинскую часть ВМС Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Сначала прибывшая в Военный институт делегация возложила цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, воздвигнутому на территории института, почтив его светлую память.

Гостям был представлен брифинг, посвященный истории создания и деятельности Военного института.

После ознакомления с кафедрами и учебным процессом курсантов иранским представителям была предоставлена подробная информация о мероприятиях по боевой подготовке, проводимых с личным составом в Н-ской воинской части ВМС, даны ответы на интересующие их вопросы.

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Версия на английском языке ФотоIran’s Navy delegation visits Military Institute and one of Azerbaijan's military units
Версия на азербайджанском языке Фотоİran HDQ-nin komandanı hərbi institut və "N" hərbi hissəsini ziyarət edib

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