Азербайджан закупил импортную современную боевую технику - ОТЧЕТ

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ В минувшем году в целях создания запаса боеприпасов для Азербайджанской армии у местных промышленных предприятий и стран зарубежья была закуплена современная военная техника различного назначения, а также иная военная продукция, переданная в пользование Вооруженным силам Азербайджана, осуществлен ремонт и усовершенствование военной техники и оборудования.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Кабинета министров за 2017 год.

В документе отмечается, что не отвечающие техническим требованиям, вышедшие из строя военная техника и средства военного назначения были заменены на новые. Проводятся мероприятия по укреплению военного арсенала Азербайджанской армии, оснащению ее современным оружием и передовой техникой.

Согласно данным отчета, в минувшем году на оборонные расходы было выделено 15% средств госбюджета, что больше показателя за 2016 год на 429 млн манат или 19,6%, а в составе бюджетных расходов на 2,6% превышает показатель 2016 года.

Отметим, что отчет Кабинета министров представлен в Милли Меджлис. Документ будет обсужден на пленарном заседании парламента, которое состоится 16 марта.