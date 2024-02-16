Азербайджан и Турция обсудили сотрудничество в сфере подготовки военных кадров

Группа военнослужащих Министерства обороны Азербайджана побывала в Турецкой Республике.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.
В рамках визита азербайджанская делегация посетила памятник общенациональному лидеру нашего народа Гейдару Алиеву в парке Анкары и мавзолей-могилу основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка, почтив светлую память великих лидеров.
Затем делегация, возглавляемая исполняющим обязанности начальника Главного управления по личному составу генерал-майором Эльчином Халиловым, посетила Министерство национальной обороны Турции, командования различных видов войск, а также несколько военно-учебных заведений, где состоялся ряд встреч.
В ходе встреч были обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в области военного образования и кадровой подготовки, состоялся обстоятельный обмен мнениями о предстоящей работе в этом направлении, обсужден ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.
Затем состоялась встреча с курсантами, обучающимися в братской стране. Азербайджанская делегация ознакомилась с процессом обучения курсантов и ответила на интересующие их вопросы. Затем состоялся совместный обед с курсантами.
В рамках визита азербайджанская делегация также побывала в турецкой компании HAVELSAN. Гостям были продемонстрированы оружие и техника различного назначения и средства военного назначения.