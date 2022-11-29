Южная Корея выделит $3 млн на украинскую продовольственную программу

Власти Республики Корея примут участие в украинской программе Grain from Ukraine и выделят 3 млн долларов на закупку продовольствия в пользу нуждающихся стран.

Власти Республики Корея примут участие в украинской программе Grain from Ukraine и выделят 3 млн долларов на закупку продовольствия в пользу нуждающихся стран.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Министерство иностранных дел Республики Корея.

"Наше правительство планирует выделить в качестве гуманитарной помощи $3 млн через Всемирную продовольственную программу в пользу стран, где наблюдаются проблемы с продовольствием, в рамках инициативы Grain From Ukraine", - сказано в сообщении дипведомства.

Как передает агентство Yonhap со ссылкой на МИД страны, правительство республики решило присоединиться к инициативе, которая осуществляется по линии Всемирной продовольственной программы ООН и нацелена на снабжение зерном с Украины таких стран Эфиопия, Судан, Сомали и Йемен.

Во время выступления по видеосвязи перед участниками саммита Группы двадцати президент Украины Владимир Зеленский предложил программу Grain From Ukraine. Она предусматривает, что страны, которые поддержат инициативу, будут осуществлять прямые закупки агропродукции у украинских производителей, а затем передавать ее странам, находящимся на грани голода.