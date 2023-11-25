В Шамахе проходит II Фестиваль винограда и вина

12:54

Сегодня в селе Мейсари Шамахинского района начал работу II Фестиваль винограда и вина, организованный Государственным агентством Азербайджана по туризму и местной исполнительной властью.

Как сообщает Report, фестиваль нацелен на демонстрацию достижений виноделия в Азербайджане, повышение экспортного потенциала винной продукции, ознакомление с историей виноградарства и виноделия в нашей стране.

Здесь предприятия по переработке винограда и изготовлению вина из разных регионов нашей страны демонстрируют ассортимент производимой продукции и проводят ее дегустации, проходят ярмарки, курсы сомелье с участием местных и международных специалистов, презентации для гостей об истории виноградарства и виноделия в Азербайджане.

В рамках фестиваля, который завершится завтра, пройдет круглый стол "Перспективы винного туризма в Азербайджане" с участием местных винодельческих предприятий, Института виноградарства, Общественного объединения "Ассоциация виноградарства и виноделия Азербайджана", а также представителей индустрии туризма.

В рамках фестиваля также пройдет презентация высококачественных красных столовых вин из винограда сорта "Xındoqnı", который считается старейшим местным техническим сортом винограда в Азербайджане. Вино произведено из материала, впервые спустя много лет выращенного в Карабахе, в селе Туг.