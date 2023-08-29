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В Нахчыване существенно подешевела мука

В Нахчыване существенно подешевела мука За счет увеличения объемов производства зерна в Нахчыванской Автономной Республике существенно снизились цены на муку.
АПК
29 августа 2023 г. 12:52
В Нахчыване существенно подешевела мука

За счет увеличения объемов производства зерна в Нахчыванской Автономной Республике существенно снизились цены на муку.

Об этом нахчыванскому бюро Report сообщил исполнительный директор ведущего предприятия по переработке зерна Джанмамед Джанмамедов.

По его словам, в настоящее время 50-килограммовый мешок муки предлагается за 27 манатов, что на 10 манатов, или на 27% меньше предыдущей цены.

"В этом году предприятие получило от местных производителей 5 266 тонн пшеницы, тогда как за последние 3 года эта цифра составила около 2 700 тонн. За последние 20 дней было продано около 270 тонн муки", - отметил он.

Ожидается, что снижение цен на муку в Нахчыване отразится и на стоимости хлеба.

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