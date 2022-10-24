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В Гобустане 12 фермеров получили страховые выплаты

В Гобустане 12 фермеров получили страховые выплаты Фонд аграрного страхования выплатил 50 тыс. манатов 12 фермерам, хозяйства которых пострадали от сильного ветра в марте в Гобустанском районе.
АПК
24 октября 2022 г. 15:38
В Гобустане 12 фермеров получили страховые выплаты

Фонд аграрного страхования выплатил 50 тыс. манатов 12 фермерам, хозяйства которых пострадали от сильного ветра в марте в Гобустанском районе.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

Сильный ветер и песчаная буря в Гобустане повредили посевные угодья, особенно зерновые поля. В селах Арабгадим, Нардаран, Гобустан, Гарадюзлю, Арабшахверди, Хильмилли Гобустанского района от сильного ветра пострадали в общей сложности около 500 гектаров застрахованных зерновых полей, принадлежащих физическим и юридическим лицам. После того, как эксперты по аграрному страхованию провели оценочную работу, в соответствии с законодательством были начаты страховые выплаты.

Член правления Фонда аграрного страхования Роман Амирджанов отметил, что достигнутые результаты свидетельствуют о высоком спросе на аграрное страхование в Азербайджане и большом потенциале: "Льготные механизмы, применяемые государством в этой сфере, позволили фермерам и компаниям эффективно страховать свои хозяйства без серьезного финансового бремени".

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Версия на азербайджанском языке ФотоQobustanda 12 fermerə 50 min manat sığorta ödənişi verilib

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