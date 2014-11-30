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    ​В Батуми построят 275-метровый небоскреб

    Здание GALA TOWER претендует на 7-е место в списке самых высоких зданий Европы

    Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ В правительстве Грузии состоялась презентация проекта небоскреба, который построят на набережной Батуми.

    Как передает Report, об этом сообщает издание «Бизнес-Грузия».

    Здание GALA TOWER высотой 275 метров и общей площадью 250 тыс. квадратов претендует на 7-е место в списке самых высоких зданий Европы. В непосредственной близости от проектируемого 75-этажного небоскреба находятся практически все современные архитектурные достопримечательности Батуми: здание Американского технического университета, Башня Алфавита, отели Kempinski и Radisson Blu, большой парк с танцующими фонтанами и Miracles Park с обзорным колесом.

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