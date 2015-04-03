В Азербайджане утвержден План мероприятий, связанный с "Годом сельского хозяйства"

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении Плана мероприятий, связанных с объявлением 2015 года в Азербайджанской Республике "Годом сельского хозяйства".

Как сообщает Report, данным распоряжением был утвержден План мероприятий, связанный с объявлением 2015 года в Азербайджанской Республике "Годом сельского хозяйства".

Координатором в организации исполнения предусмотренных в первой части данного распоряжения Плана мероприятий установлено министерство сельского хозяйства.

Кабмину поручено обеспечить финансирование мероприятий, предусмотренных в Плане мероприятий, связанных с объявлением 2015 года в Азербайджанской Республике "Годом сельского хозяйства" и решить исходящие из данного распоряжения вопросы.