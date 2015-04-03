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    В Азербайджане утвержден План мероприятий, связанный с "Годом сельского хозяйства"

    Кабмину поручено решить исходящие из распоряжения вопросы

    Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении Плана мероприятий, связанных с объявлением 2015 года в Азербайджанской Республике "Годом сельского хозяйства".

    Как сообщает Report, данным распоряжением был утвержден План мероприятий, связанный с объявлением 2015 года в Азербайджанской Республике "Годом сельского хозяйства".

    Координатором в организации исполнения предусмотренных в первой части данного распоряжения Плана мероприятий установлено министерство сельского хозяйства.

    Кабмину поручено обеспечить финансирование мероприятий, предусмотренных в Плане мероприятий, связанных с объявлением 2015 года в Азербайджанской Республике "Годом сельского хозяйства" и решить исходящие из данного распоряжения вопросы.

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