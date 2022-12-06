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В Азербайджане стали меньше употреблять мед 

В Азербайджане стали меньше употреблять мед  В январе-сентябре 2022 года Азербайджан импортировал 74,6 тн натурального меда на сумму 395,29 тысяч долларов, передает Report.
АПК
6 декабря 2022 г. 15:58
В Азербайджане стали меньше употреблять мед 

В январе-сентябре 2022 года Азербайджан импортировал 74,6 тн натурального меда на сумму 395,29 тысяч долларов, передает Report.

Согласно данным Госкомстата, это на 12% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года в денежном выражении, и на 18,5% - в количественном.

Из Турции импортировано 30, 75 тн (+41%) на сумму 156,39 тыс. долларов (+14 % ), России - 30, 33 тн (-0,5 %) на сумму 151,84 тыс. долларов (-0,6 %), Испании - 6,59 тн (+88,6 %) на сумму 48,65 тыс. долларов (+45,1 %).

Кроме того, 1,91 тн (+13,7 %) меда на сумму 19,1 тыс. долларов (+27%) была импортирована из Германии и 3,95 тн (-87,7 %) на сумму 12,13 тыс. долларов (-87,2 %) Ирана.

Примечательно, что за последние 11 лет в этом году впервые мед закупили в Бразилии. Импорт составил 0,3 тн меда на сумму 1,55 тыс. долларов.

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