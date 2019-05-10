​В Азербайджане пчеловоды попросят повысить ввозную пошлину на мед

"Ассоциация пчеловодов Азербайджана готовит обращение к соответствующим госструктурам о повышении ввозной пошлины на мед".

Об этом сообщил Report председатель ассоциации Бадрадин Хасратов.

По его словам, целью повышения импортных пошлин является защита внутреннего рынка.

Он подчеркнул, что в стране широко распространены продажи продукта под видом меда по 2-3 маната: "У нас есть сомнения относительно состава меда, продаваемого по этой цене. Это может нанести серьезный удар по развитию пчеловодства".

В настоящее время ставка ввозной таможенной пошлины на натуральный мед, ввозимый в Азербайджан, составляет 10 процентов.

В прошлом году в стране было произведено более 3 000 тонн меда. В этом году ожидается производство более 5 000 тонн.