В прошлом году 410 фермеров приняли участие в ярмарках "Из села в город" и ярмарке меда

В прошлом году 410 фермеров приняли участие в ярмарках "Из села в город" и ярмарке меда

В 2023 году на ярмарках "Из села в город" и 23-й республиканской ярмарке продуктов пчеловодства свою продукцию представили 410 фермеров из 52 регионов.

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В 2023 году на ярмарках "Из села в город" и 23-й республиканской ярмарке продуктов пчеловодства свою продукцию представили 410 фермеров из 52 регионов. Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство сельского хозяйства. Согласно информации, на ярмарках фермеры представили покупателям более 100 сортов сельскохозяйственной продукции, реализовав в общей сложности 298,5 тонн продукции. Наряду с владельцами малых и средних фермерских хозяйств, было обеспечено участие четырех юридических лиц, два из которых являются кооперативами, занимающихся производством и переработкой сельскохозяйственной продукции. Подпишитесь на наш Telegram канал