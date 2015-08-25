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    Украина не исключает возможности расширения "нормандского формата"

    Заместитель главы АП Украины заявил, что ставит цель найти путь, который позволит сделать нормандский формат более эффективным

    Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ В Администрации президента Украины не исключают возможности расширения состава переговорщиков в "нормандском формате". Как сообщает Report со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявил заместитель главы АП Константин Елисеев.

    По его словам, в АП не считают безальтернативным сохранение нынешнего состава "нормандской четверки".

    "Мы договорились работать на основе нормандского формата. Подчеркиваю - "на основе". Какими будут его модификации, будет ли это "Нормандия плюс" – это уже другой вопрос", - рассказал он.

    Политик также заявил, что ставит цель найти путь, который позволит сделать "нормандский формат" более эффективным.

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