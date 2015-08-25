Украина не исключает возможности расширения "нормандского формата"

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ В Администрации президента Украины не исключают возможности расширения состава переговорщиков в "нормандском формате". Как сообщает Report со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявил заместитель главы АП Константин Елисеев.

По его словам, в АП не считают безальтернативным сохранение нынешнего состава "нормандской четверки".

"Мы договорились работать на основе нормандского формата. Подчеркиваю - "на основе". Какими будут его модификации, будет ли это "Нормандия плюс" – это уже другой вопрос", - рассказал он.

Политик также заявил, что ставит цель найти путь, который позволит сделать "нормандский формат" более эффективным.