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    Страховые убытки из-за взрывов в Тяньцзине оценили в 1,5 млрд. долларов

    Это предварительная оценка суммы, которую предстоит выплатить страховщикам

    Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Страховой ущерб в результате взрывов в порту китайского города Тяньцзинь 12 августа, подлежащий возмещению страховщиками, может составить от 1 млрд. до 1,5 млрд. долларов. Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, такую оценку приводит Deutsche Welle. 

    Отмечается, что точную сумму страховых убытков называть пока рано, хотя клиенты уже обратились в несколько крупнейших страховых компаний, которым и предстоит возмещать ущерб. В число таких компаний входят, например Zurich Insurance и Allianz SE.

    Между тем сообщается, что на месте техногенной катастрофы идут работы по сбору около 700 тонн крайне токсичного цианида натрия, емкости с которым разбросало на площади более 100 тыс. кв. метров.

    В спасательных работах принимает участие около 3 тыс. человек. Эксперты отмечают более чем 24-кратное превышение нормы содержания цианида в близлежащей реке.

    На данный момент известно о 114 погибших и 698 раненых, еще 70 человек считаются пропавшими без вести, около 6,3 тыс. человек были вынуждены покинуть свои жилища. 

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