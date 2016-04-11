Сотрудник разведки КНДР перебежал в Южную Корею

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Высокопоставленный сотрудник северокорейской разведки перебежал в Южную Корею.

Как передает Report, об этом сообщило в понедельник агентство Рёнхап со ссылкой на неназванный источник.

"Полковник А (имя скрывается), выполнявший в главном разведывательном управлении задачи по подрывной деятельности в Южной Корее, в прошлом году въехал в страну", — приводит агентство слова своего источника.

По его данным, полковник разведки в КНДР соответствует званию генерала-лейтенанта (две звезды на погонах) в обычных вооруженных силах этой страны. Таким образом, это первый случай бегства в Южную Корею северокорейского генерала.

На прошлой неделе сеульские СМИ распространили также информацию о бегстве в Южную Корею 13 граждан КНДР — сотрудников корейского ресторана в Китае.



