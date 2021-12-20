О нас
Report Georgia
Аудио новости

Россия может заменить поставщиков фруктов из Турции и Ирана

Россия может заменить поставщиков фруктов из Турции и Ирана Выпадающие объемы поставок в Россию лимонов, мандаринов, перца, винограда и гранатов из Турции и Ирана могут восполнить поставщики из других стран.
АПК
20 декабря 2021 г. 14:23
Россия может заменить поставщиков фруктов из Турции и Ирана

Выпадающие объемы поставок в Россию лимонов, мандаринов, перца, винограда и гранатов из Турции и Ирана могут восполнить поставщики из других стран.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС зампред правления "Руспродсоюза" Дмитрий Леонов.

"Выпадающие объемы поставок в случае, если поставщики из Турции и Ирана не исправятся, смогут заменить поставщики из других стран", - сказал он.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что ведомство приостановило ввоз в Россию из Турции и Ирана небезопасной плодоовощной продукции 33 производителей лимонов, мандаринов, перца, винограда и гранатов.

По данным "Руспродсоюза", Турция стала крупнейшим поставщиком мандаринов, лимонов, винограда и перца в Россию в октябре 2021 года и заняла второе место по объему поставок гранатов. В октябре было ввезено в РФ из Турции более 59,5 тыс. тонн мандаринов, свыше 20,6 тыс. тонн лимонов, более 40,7 тыс. тонн винограда, свыше 5,6 тыс. тонн гранатов и более 1,3 тыс. тонн перца, рассказал Леонов.

При этом, по его словам, в топ основных поставщиков в Россию мандаринов также входят ЮАР, Марокко и Египет, лимонов - Аргентина и ЮАР, винограда - Узбекистан и Молдавия, гранатов - Азербайджан, Египет, Узбекистан и Абхазия, перца - Китай и Армения.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Rusiya Türkiyə və İrandan olan meyvə tədarükçülərini əvəzləyə bilər

Самое важное

Созданы Карабахское и Восточно-Зангезурское управления образования
Созданы Карабахское и Восточно-Зангезурское управления образования
20 декабря 2021 г. 14:42
Государственные детские сады вновь переданы в ведение Министерства образования
Государственные детские сады вновь переданы в ведение Министерства образования
20 декабря 2021 г. 14:15
Генпрокуратура: В движении вертолета по маршруту нарушений закона не выявлено
Генпрокуратура: В движении вертолета по маршруту нарушений закона не выявлено
20 декабря 2021 г. 13:04
Глава следственной группы: В технических показателях вертолета погрешностей не было
Глава следственной группы: В технических показателях вертолета погрешностей не было
20 декабря 2021 г. 13:01
Болгария хочет получать больше азербайджанского газа
Болгария хочет получать больше азербайджанского газа
20 декабря 2021 г. 12:06
Сегодня Генпрокуратура озвучит причину крушения военного вертолета ГПС
Сегодня Генпрокуратура озвучит причину крушения военного вертолета ГПС
20 декабря 2021 г. 10:04
В Азербайджане выявлен еще 921 случай заражения коронавирусом, 17 человек скончались
В Азербайджане выявлен еще 921 случай заражения коронавирусом, 17 человек скончались
19 декабря 2021 г. 18:33
Азербайджан передал Армении еще 10 военнослужащих
Азербайджан передал Армении еще 10 военнослужащих
19 декабря 2021 г. 10:20
Теймур Мусаев: Деятельность ВОЗ в Азербайджане будет осуществляться только в положительном направлении
Теймур Мусаев: Деятельность ВОЗ в Азербайджане будет осуществляться только в положительном направлении
18 декабря 2021 г. 22:54
И.о. министра здравоохранения: В Азербайджане вакцинировано более 60% населения
И.о. министра здравоохранения: В Азербайджане вакцинировано более 60% населения
18 декабря 2021 г. 22:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi