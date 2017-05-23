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    Россия готовится экспортировать в Азербайджан мясо, молоко и мед

    Между двумя странами подписано соответствующее соглашение

    Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ С 1 июня российские производители мяса, молока, а также пчеловоды получат право на экспорт своей продукции в Азербайджан.

    Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, "Россельхознадзор" и минсельхоз Азербайджана согласовали и подписали ветеринарные сертификаты на экспортируемую из РФ сельхозпродукцию.

    Согласно документу, также разрешены поставки консервов, колбас и других видов готовых мясных изделий, молока и молочных продуктов, натурального меда и других продуктов пчеловодства.

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