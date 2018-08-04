Осенью цены на куриные яйца могут снизиться

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ "В ближайшие месяцы ожидается рост цен на куриные яйца и мясо птицы. Возможно, в осенние месяцы цена на куриные яйца может снизиться".

Об этом Report заявил председатель Азербайджанского общества птицеводов Айдын Велиев.

По словам А.Велиева, 70-80% кормов закупается из-за рубежа: "Местное производство удовлетворяет 15-20% потребности кормов. Если цены на корма за рубежом не изменятся, тогда у нас изменений цен не ожидается".