Замминистра сельского хозяйства: Не стоит паниковать в связи с ростом цен в Азербайджане

Не стоит паниковать в связи с ростом цен на сельхозпродукцию в Азербайджане.

Как сообщает Report, замминистра сельского хозяйства Ильхам Гулиев прокомментировал журналистам рост цен на некоторые товары.

"Рынок сельскохозяйственной продукции либерален, цены регулируются за счет спроса и предложения. Мы не хотим, чтобы производители или потребители понесли урон. Цены на некоторые товары растут либо падают в зависимости от сезона и погодных условий", - сказал он.

"На днях власти ввели ограничения на экспорт картофеля и лука. В случае необходимости такие меры будут предприняты для регулирования внутреннего рынка", - сказал Гулиев.