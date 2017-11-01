Министр: Азербайджан в этом году заработает 550 млн долларов от сельскохозяйственного экспорта

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ В Вашингтоне прошла презентация сельскохозяйственного инвестиционного проекта Азербайджана. В декабре презентация состоится в Чикаго. Как сообщает Report, об этом сказал министр сельского хозяйства Азербайджана Гейдар Асадов на проходящем в Баку мероприятии по случаю 1 ноября - профессионального праздника работников сельского хозяйства.

Г. Асадов также затронул доходы от экспорта в этом году: "Мы заработали 396 млн долларов от экспорта сельскохозяйственной продукции за первые 9 месяцев этого года и ожидаем, что этот показатель составит 550 млн долларов к концу года".

Министр также рассказал о помощи, предоставляемой работникам сельскохозяйственного сектора: "До сегодняшнего дня 8 100 фермеров получили в качестве помощи 181 млн манатов. В стране получила развитие сфера искусственного осеменения в животноводстве. Каждый день 100 телят рождаются этим способом, что означает 10 000 манатов ежедневной помощи".