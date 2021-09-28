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Министерство: "Умное село" можно считать национальным брендом

Министерство: "Умное село" можно считать национальным брендом "В Азербайджане формируется новая модель, объединяющая все "умные села". Это можно назвать национальным брендом".
АПК
28 сентября 2021 г. 17:26
Министерство: Умное село можно считать национальным брендом

"В Азербайджане формируется новая модель, объединяющая все "умные села". Это можно назвать национальным брендом".

Как передает Report, об этом заявил директор Центра аграрной науки и инноваций Минсельхоза Акбер Аббасов.

Напомним, что в настоящее время на территории освобожденного от оккупации села Икинджи Агалы Зангиланского района Азербайджана реализуется проект "Умное село". Для этого министерству выделено 10,8 млн манатов.

А.Аббасов подчеркнул, что по инициативе президента Ильхама Алиева ведутся работы по созданию Зангезурского коридора: "На севере села Агалы пройдет шестиполосная автомобильная дорога, а на юге - железнодорожная линия. В конечном итоге "умное село" будет расположено на пересечении стратегических дорог".

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Версия на английском языке Ministry official: Azerbaijan can call 'Smart Village' national brand
Версия на азербайджанском языке Nazirlik rəsmisi: "Ağıllı kənd”i milli brend adlandıra bilərik”

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