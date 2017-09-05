Министерство сельского хозяйства официально поддерживает "Caspian American Forum Baku-2017"

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Министерство сельского хозяйства Азербайджанской Республики окажет официальную поддержку "Caspian American Forum–2017", который состоится 8 декабря в Баку.

Как сообщает Report, об этом говорится в официальном ответном письме заместителя министра сельского хозяйства Азербайджана Ильхама Гулиева, направленном на имя руководства Caspian American Club.

Также в письме отмечается, что на форуме запланировано участие руководителей министерства.

Как заявил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club и Caspian American Club Тельман Алиев, в "Caspian American Forum Baku–2017" примут участие более 300 делегатов компаний, представляющих страны Северной и Южной Америки, а также каспийско-черноморский, средиземноморский и балтийский регионы. Он отметил, что данный форум станет информационной площадкой для стимулирования бизнес-диалога, торговых отношений, новых транспортных векторов сотрудничества компаний и рынков стран каспийского региона, Северной и Южной Америки.

Первая сессия форума будет посвящена обсуждению энергетических и нефтегазовых проектов, а также развитию альтернативной энергетики. Во второй сессии форума будут затронуты актуальные на сегодняшний день проекты ненефтяного сектора, в частности – финансы, транспорт, агропромышленность, туризм, строительство и ИКТ.

Регистрация для участия на форуме: http://caspianenergyforum.com/american/index.php/en/

Тельман Алиев добавил, что накануне "Caspian American Forum Baku–2017", 11 ноября, состоится Caspian Energy Agro-industry and FMCG Forum, на котором также примут участие официальные представители министерства сельского хозяйства Азербайджана.