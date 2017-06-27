Казахстан вернул в Азербайджан более 80 тонн картофеля, не прошедшего фитосанитарный контроль

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ С 10 по 23 июня Казахстан вернул в Азербайджан 81,5 тонн картофеля, не прошедшего фитосанитарный контроль. Как сообщает Report, об этом заявили в пресс-службе министерства сельского хозяйства Казахстана.

По данным пресс-службы, за указанный период при досмотре подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска ввезенных на территорию Казахстана было выявлено восемь фактов нарушения законодательства РК и Евразийского экономического союза в области карантина растений.

При ввозе картофеля из Азербайджана выявлено четыре случая обнаружения карантинного объекта — золотистой картофельной нематоды.