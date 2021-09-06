Как глобальный дефицит зерна и экспортные цены повлияют на стоимость пшеницы?

В 2021 году во всем мире ожидается резкое снижение урожая зерновых

В 2021 году во всем мире ожидается резкое снижение урожая зерновых. В настоящее время во всех странах завершается уборка зерновых, а текущие статистические показатели свидетельствуют о резком падении ожидаемых обнадеживающих прогнозов мирового производства зерна. По данным Международного совета по зерну, до середины августа текущего года в мире было произведено 737 млн тонн пшеницы, тогда как за тот же период прошлого года производство составило 760 млн тонн. Основная причина в том, что в 2021 году в результате резких погодных катаклизмов, лесных пожаров и потепления в большинстве регионов планеты возникнут серьезные проблемы с распределением водных ресурсов.

В период со второй половины 2020 года по первую половину 2021 года в мире наблюдался рост цен на продовольственную пшеницу, и одной из основных причин этого является снижение поставок зерна на глобальном уровне, сообщает Report со ссылкой на данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Стоит отметить, что за последний год в условиях неуклонного роста цен на пшеницу на мировых рынках не наблюдалось такого резкого сокращения объема продукции.

Даже в тяжелом 2020 пандемийном году производство пшеницы было выше, чем в этом сезоне, но, тем не менее, цены на пшеницу выросли с конца августа прошлого года. Если в августе 2020 года экспортная цена тонны пшеницы на мировом рынке составляла 188-238 долларов США, то в декабре того же года цены выросли до 219-265 долларов США. Это самый высокий показатель за последние 4 года. В 2017-2018 годах тонна пшеницы была ниже 200 долларов США, то есть около 174-190 долларов США.

В период после января 2021 года также наблюдался устойчивый рост мировых рыночных цен на пшеницу - с 240-283 долларов США за тонну в январе до 266-286 долларов США в конце августа.

По прогнозам ФАО, рост мирового потребительского спроса на продовольственную пшеницу и, соответственно, сужение объемов производства и экспорта сопровождались повышением цен на пшеницу и хлебобулочные изделия во многих странах мира в последние месяцы 2021 года. А в текущем сезоне 2021/22, когда производство пшеницы в мире еще больше снизится, ожидаются сложности с поставками пшеницы на глобальном уровне.

Сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что крупнейшие мировые производители зерна сократят объемы экспорта, введут дополнительные пошлины и, как следствие, сократят поставки зерна по всему миру. США и Канада уже предупредили, что из-за снижения урожая будут продавать меньше продукции странам ближнего региона по различным квотам, а также введут дополнительные пошлины. Из крупных европейских стран-экспортеров Венгрия, Франция, Румыния и другие также анонсировали введение в текущем сезоне экспортных квот и новых режимов торговых процедур. Основной целью применения квот является поддержание стабильных внутренних цен на продукцию.

Россия также планирует внести ряд изменений в новую экспортную политику в связи с тем, что в текущем году производство зерновых снизится примерно на 15-18% по сравнению с предыдущим годом. Правительство Казахстана готовится установить экспортную квоту. В этом году производство пшеницы в Казахстане снизилось на 1,8 млн тонн по сравнению с прошлым годом и составило 12,5 млн тонн. Поэтому прогнозируется, что экспорт в этом году сократится как минимум на 8-9% по сравнению с предыдущим сезоном и составит 5,3 млн тонн.

Цель применения экспортных квот состоит в том, чтобы дать производителям дополнительную материальную мотивацию благодаря увеличению валютных доходов от продажи зерна, которые будут направляться в этот сектор сельского хозяйства. С другой стороны, эта мера также служит целям предупреждения влияния колебаний цен на внешних рынках на внутренние, стабилизации цен на продукцию на внутреннем рынке, снижения зависимости от внешней конъюнктуры.

Сегодня уровень самообеспеченности подавляющего большинства стран мира пшеницей напрямую зависит от импорта. Латвия стоит на первом месте в мире по уровню самообеспеченности (607,2 %). То есть поставляется в 6 раз больше пшеницы, чем потребляется. В Литве, Болгарии, Канаде, Эстонии, Аргентине, Австралии, Румынии самообеспеченность составляет 204-424%. В таких странах, как Франция, США, Молдова, Украина, Казахстан, Россия, Словакия, Венгрия, Германия, Дания, Швеция, Финляндия, Чехия, Хорватия, Польша, Парагвай, Пакистан, Индия этот показатель колеблется в пределах 100-200%. Примерно 27-28 стран мира удовлетворяют свои потребности в пшенице за счет местного производства. Другие же страны, то есть около 160 стран, вынуждены закупать пшеницу. В братской Турции уровень самообеспеченности пшеницей составляет около 70%, а в Азербайджане - 58%. В Армении, которая долгие годы оккупировала территории Азербайджана, засеивала и эксплуатировала зерновые поля, этот показатель равен 31%, теперь же, после деоккупации, уровень самообеспеченности Армении еще больше снизится. Таким образом, зависимость 80% стран от импорта пшеницы и сокращение производства и экспорта в большинстве стран-производителей создали серьезные трудности в глобальном потреблении продовольственной пшеницы.

В действительности, текущая ситуация намного сложнее, поскольку речь идет не о стоимости пшеницы, а о ее наличии. Потому что в условиях ограничений экспорта пшеницы полное обеспечение поставок продукции может стать для многих стран достаточно проблематичным вопросом. Неизбежность роста цен на продовольственную пшеницу в текущем сезоне также актуализирует существующую проблему.