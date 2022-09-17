Генсек ООН и глава МИД РФ обсудят экспорт российского продовольствия и удобрений

На следующей неделе на полях сессии Генассамблеи ООН генсек организации Антониу Гуттериш встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым.

На следующей неделе на полях сессии Генассамблеи ООН генсек организации Антониу Гуттериш встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, генсек ООН заявил о том, что в ходе встречи будет обсужден ряд вопросов, начиная от "зерновой сделки" и экспорта продовольствия и удобрений из РФ на мировые рынки, до ситуации в Украине.

"Я два дня назад провел разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. И я думаю, что мы обсудим с Лавровым эти вопросы. Вопрос экспорта российского продовольствия и удобрений считаем необходимым инструментом для разрешения кризиса на рынке удобрений в мире", — отметил он.

По его словам, ООН усердно работает над созданием условий для снятия всех препятствий, которые все еще мешают экспорту этих товаров.

Он также отметил, что ряд европейских портов послал позитивные сигналы относительно перспектив пропуска российских удобрений.

"Прежде всего, мы занимаемся тем, что пытаемся убедить тех, кто ставит определенные препятствия, снять их. На этой неделе я провел интенсивную серию контактов с лидерами стран ЕС. И я надеюсь, что произойдет позитивное изменение в том, что касается возможности распространения российского зерна и удобрений без препятствий через Европу на другие рынки", — сказал Гутерреш.