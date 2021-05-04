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Ежегодно в мире выбрасывается 1,3 млрд тонн продуктов питания

Ежегодно в мире выбрасывается 1,3 млрд тонн продуктов питания Рис составляет 14% продовольственных потерь в Азербайджане
АПК
4 мая 2021 г. 15:04
Ежегодно в мире выбрасывается 1,3 млрд тонн продуктов питания

При поддержке Агентства продовольственной безопасности Азербайджана, Конфедерации предпринимателей Азербайджана и PASHA Bank состоялась встреча на тему "Пищевые отходы: пути решения проблемы".

Как сообщает Report со ссылкой на Конфедерацию предпринимателей Азербайджана, открывая встречу, руководитель департамента сотрудничества с предпринимателями Азербайджанского института продовольственной безопасности Мехран Мамедли коснулся продовольственных потерь в нашей стране, проблемы создания продовольственного банка.

Завотделом контроля за продовольственной цепочкой и работы с региональными подразделениями Меджид Пириев отметил, что одним из этапов этой цепочки является процесс утилизации. За 2020 год и истекшие месяцы 2021 года принято решение уничтожить 7 489 тонн, 84 тысячи декалитров продукции, утилизировать 92 тысячи тонн, 113 декалитров продукции.

По словам представителя Университета ADA Анара Велиева, ежегодно в мире выбрасывается 1,3 миллиарда тонн продуктов питания. Стоимость отходов составляет 680 млрд долларов США, а в развивающихся странах эта цифра составляет 310 млрд долларов США.

Велиев проинформировал предпринимателей об экономических выгодах сокращения потерь.

Интересно, что рис составляет 14% продовольственных потерь в Азербайджане. Ежегодно в стране выбрасывается 12% пшеницы, 10% картофеля. Примечательно, что потери риса в Турции составляют 4-5%, а в Азербайджане - 14-15%.

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Версия на английском языке 1.3B tons of food wasted away annually worldwide
Версия на азербайджанском языке Hər il dünyada 1,3 milyard ton qida itirilir və ya israf edilir

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