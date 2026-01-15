Азербайджан увеличил экспорт лука в Беларусь в 36 раз

Азербайджан в январе-октябре прошлого года экспортировал 20 417 тонн лука на сумму $5,68 млн.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 3% меньше в количественном выражении и на 24% больше в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

За отчетный период Азербайджан продал Грузии 14 433 тонны (-7%) на сумму $3,19 млн (+13%), России 5 057 тонны (+4,6 раза) на сумму $2,1 млн (+4 раза), Беларуси 795 тонн (+36 раз) на сумму $339 тыс. (+38 раз) и Украине 131,55 тонны (-92%) на сумму $70,7 тыс. (-85%).

В 2024 году из 21,44 тыс. тонны лука, экспортированного из Азербайджана, 74% пришлось на долю Грузии.