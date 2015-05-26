​Азербайджан и Россия договорились о расширении сотрудничества в области ветеринарного надзора

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Представители Азербайджанского государственного научно-контрольного института ветеринарных препаратов и Россельхознадзора 25 мая в Париже в рамках 83-ей генеральной сессии Международного эпизоотического бюро обсудили вопросы сотрудничества стран в области ветеринарного надзора и обеспечения биологической безопасности при взаимных поставках животноводческой продукции, сообщает Report со ссылкой на сайт Россельхознадзора.

Россельхознадзором, в целях координации действий, предложено разработать и направить в МЭБ, FАO и ЕuFMD согласованную с указанными странами региональную программу контроля ящура в Азербайджане, Армении, Грузии, Турции и Иране.

Достигнута договоренность о необходимости углубления взаимного обмена данными научных организаций двух стран при изучении нодулярного дерматита.

Отмечается, что Россельхознадзор в ближайшее время направит в Государственную ветеринарную службу министерства сельского хозяйства Азербайджана запрос о проведении инспекционной проверки ряда российских предприятий для решения вопроса о поставках продукции на территорию республики.