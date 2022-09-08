О нас

Азербайджан договорился о поставках пшеницы из Молдовы

Азербайджан договорился о поставках пшеницы из Молдовы Агентство государственных резервов Азербайджана обратилось с запросом на поставку 100 тыс. тонн продовольственной пшеницы из Молдовы.
АПК
8 сентября 2022 г. 16:00
Азербайджан договорился о поставках пшеницы из Молдовы

Агентство государственных резервов Азербайджана обратилось с запросом на поставку 100 тыс. тонн продовольственной пшеницы из Молдовы.

Как передает Report со ссылкой на молдавские СМИ, об этом заявил президент Ассоциации экспортеров и производителей сельхозпродукции и зерновых Молдовы Agrocereale Игорь Григорьев по итогам встречи с послом Азербайджана в РМ Гудси Османовым.

Как уточнил И. Григорьев, поставки указанного объема зерновой планируется осуществить в период с октября 2022 года по февраль 2023 года равными партиями (по 20 тыс. тонн в месяц).

«Я считаю, что это хорошая возможность для наших производителей принять участие в сделке, и первым шагом является аукцион, объявленный Агентством материальных резервов Молдовы для пополнения объемов продовольственной пшеницы в госрезерв», - сказал глава ассоциации, призвав молдавских аграриев зарегистрироваться до 12 сентября для участия в указанном аукционе.

Также он добавил, что Азербайджан со своей стороны готов рассмотреть возможность поставок в Молдову удобрений.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Moldovadan buğda tədarükü ilə bağlı razılığa gəlib

Самое важное

Президент принял участие в открытии Республиканского санатория туберкулезных заболеваний в Баку
ФотоПрезидент принял участие в открытии Республиканского санатория туберкулезных заболеваний в Баку
8 сентября 2022 г. 14:04
Минобороны: Позиции ВС Азербайджана подверглись обстрелу в направлении госграницы
Минобороны: Позиции ВС Азербайджана подверглись обстрелу в направлении госграницы
8 сентября 2022 г. 09:25
В Лачыне армяне обстреляли экскаватор, принадлежащий гражданской компании
ФотоВ Лачыне армяне обстреляли экскаватор, принадлежащий гражданской компании
7 сентября 2022 г. 15:36
Ильхам Алиев: Высоко ценим вклад Великобритании в вопросе разминирования территорий
Ильхам Алиев: Высоко ценим вклад Великобритании в вопросе разминирования территорий
7 сентября 2022 г. 11:57
Ильхам Алиев поздравил Элизабет Трасс
Ильхам Алиев поздравил Элизабет Трасс
7 сентября 2022 г. 11:53
Президент Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Японии
Президент Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Японии
7 сентября 2022 г. 11:10
Итоговое решение об увеличении поставок газа по TAP ожидается в следующем году
Итоговое решение об увеличении поставок газа по TAP ожидается в следующем году
7 сентября 2022 г. 09:31
В Баку демонстрируются современное оружие и техника
ФотоВ Баку демонстрируются современное оружие и техника
6 сентября 2022 г. 17:17
Министерство: Переход на новую школьную форму не является обязательным
Министерство: Переход на новую школьную форму не является обязательным
6 сентября 2022 г. 17:05
Мадат Гулиев: Изготовленная в Азербайджане новая техника для разминирования испытана в Карабахе
Мадат Гулиев: Изготовленная в Азербайджане новая техника для разминирования испытана в Карабахе
6 сентября 2022 г. 15:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi