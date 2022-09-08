Азербайджан договорился о поставках пшеницы из Молдовы

Агентство государственных резервов Азербайджана обратилось с запросом на поставку 100 тыс. тонн продовольственной пшеницы из Молдовы.

Агентство государственных резервов Азербайджана обратилось с запросом на поставку 100 тыс. тонн продовольственной пшеницы из Молдовы.

Как передает Report со ссылкой на молдавские СМИ, об этом заявил президент Ассоциации экспортеров и производителей сельхозпродукции и зерновых Молдовы Agrocereale Игорь Григорьев по итогам встречи с послом Азербайджана в РМ Гудси Османовым.

Как уточнил И. Григорьев, поставки указанного объема зерновой планируется осуществить в период с октября 2022 года по февраль 2023 года равными партиями (по 20 тыс. тонн в месяц).

«Я считаю, что это хорошая возможность для наших производителей принять участие в сделке, и первым шагом является аукцион, объявленный Агентством материальных резервов Молдовы для пополнения объемов продовольственной пшеницы в госрезерв», - сказал глава ассоциации, призвав молдавских аграриев зарегистрироваться до 12 сентября для участия в указанном аукционе.

Также он добавил, что Азербайджан со своей стороны готов рассмотреть возможность поставок в Молдову удобрений.