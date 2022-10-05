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Александр Малов: Мы заинтересованы в увеличении поставок казахстанского зерна в Азербайджан

Александр Малов: Мы заинтересованы в увеличении поставок казахстанского зерна в Азербайджан Традиционными покупателями казахстанского зерна являются страны Центральной Азии, но Казахстан заинтересован в увеличении поставок на рынки Азербайджана и Турции.
АПК
5 октября 2022 г. 14:55
Александр Малов: Мы заинтересованы в увеличении поставок казахстанского зерна в Азербайджан

Традиционными покупателями казахстанского зерна являются страны Центральной Азии, но Казахстан заинтересован в увеличении поставок на рынки Азербайджана и Турции.

Как передает Report, об этом заявил руководитель комитета торговли Зернового союза Казахстана Александр Малов, выступая на конференции Global Grain Outlook 2022.

"Мы хотели бы вернуться на азербайджанский рынок. В связи с этим с сентября ведутся специальные работы. Дополнительным вариантом является Турция. Мы гарантируем качественные показатели. Также Казахстан может обеспечивать экспорт муки, но здесь есть некие ограничения",- сказал А.Малов.

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Версия на английском языке Alexander Malov: We intend to increase export share of Kazakh grain in Azerbaijani market
Версия на азербайджанском языке Aleksandr Malov: “Azərbaycan bazarında Qazaxıstan taxılının ixrac payını artırmaq istəyirik”

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