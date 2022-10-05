Александр Малов: Мы заинтересованы в увеличении поставок казахстанского зерна в Азербайджан

Традиционными покупателями казахстанского зерна являются страны Центральной Азии, но Казахстан заинтересован в увеличении поставок на рынки Азербайджана и Турции.

Традиционными покупателями казахстанского зерна являются страны Центральной Азии, но Казахстан заинтересован в увеличении поставок на рынки Азербайджана и Турции.

Как передает Report, об этом заявил руководитель комитета торговли Зернового союза Казахстана Александр Малов, выступая на конференции Global Grain Outlook 2022.

"Мы хотели бы вернуться на азербайджанский рынок. В связи с этим с сентября ведутся специальные работы. Дополнительным вариантом является Турция. Мы гарантируем качественные показатели. Также Казахстан может обеспечивать экспорт муки, но здесь есть некие ограничения",- сказал А.Малов.