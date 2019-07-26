ОАО "Аграрные закупки и снабжение" огласило приоритеты на ближайшие два года

ОАО «Аграрные закупки и снабжение» руководствуется принципами эффективного и рационального использования государственных средств, обеспечением качественной продукцией и безопасными продуктами питания, поддержкой местных производителей.

Как передает Report со ссылкой на сообщение ОАО, в целях гибкого и правильного управления компании важным для компании является встреча с местными фермерами и производителями для тесных контактов, улучшение качества продуктов питания, региональной инфраструктуры, включая региональные офисы.

"Главная задача на ближайшие два года - проследить за правильной работой контрольно-пропускных пунктов, складов и за работой логистики по всей стране. С этой целью глава акционерного общества и несколько менеджеров посетили региональные офисы в Шемахе и Загатале, Исмаиллы, Габале, Огузе, Шеки, Гахе и Балаканах, а также склады. Глава компании и должностные лица на местах пообщались с местными фермерами и исполнительной властью, побывав в Гахском и Загатальском районах. В Загатальском районе в Центре Гейдара Алиева состоялась расширенная встреча с фермерами и производителями продуктов питания, на которой присутствовали глава исполнительной власти Мубариз Ахмедзаде и глава Загатальского регионального отделения УВД", - говорится в сообщении.

Фермерам, участвующим на встрече, была предоставлена подробная информация о целях организации, о её будущей деятельности и текущих проектах, которые обсуждались на местах.

На встрече присутствовали фермеры и производители продуктов питания, которые также сотрудничают с ОАО «Аграрные закупки и снабжение». Продукцией, производимой местными фермерами, снабжаются государственные учреждения.

Согласно Уставу, акционерное общество должно также поощрять фермеров, содействуя им в экспорте продукции в зарубежные страны. В связи с этим компания предлагает фермерам помощь и сотрудничество в этой сфере. Таким образом, фермеры в соответствии с местом проживания могут обращаться в региональные офисы и получать подробную информацию.